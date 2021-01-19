فيديو إلقاء وافد من جسر بالسعودية يثير تفاعلا.. والداخلية تعقب

الشرق الأوسط
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صورة من مقطع الفيديو المتداول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة، مقطع فيديو يظهر قيام شخص بإلقاء وافد كان جالسا على جسر في السعودية الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وعقبت وزارة الداخلية في بيان نشرته على حسابها في سناب تشات ونقلته قناة الإخبارية السعودية: "إشارة إلى ما تم تداوله عن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على وافد بدفعه في مجرى مائي في أحد المواقع البرية وتوثيق ذلك ونشره عبر حسابه في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض بتحديد هوية المتورطين في ذلك والقبض عليهما.."

وأضاف البيان: "هما (المتورطان في هذه الحادثة) مواطنان في العقدين الرابع والخامس من العمر وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة وإحالتهما إلى النيابة العامة.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول هذه الحادثة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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صورة من مقطع الفيديو المتداول
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