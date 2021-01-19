فيديو إلقاء وافد من جسر بالسعودية يثير تفاعلا.. والداخلية تعقب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة، مقطع فيديو يظهر قيام شخص بإلقاء وافد كان جالسا على جسر في السعودية الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

فيديو | #شرطة_الرياض: ضبط مواطنين بعد قيامهم بدفع وافد في مجرى مائي وتوثيق ذلك ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي #الإخبارية https://t.co/aADYC0k8RO

وعقبت وزارة الداخلية في بيان نشرته على حسابها في سناب تشات ونقلته قناة الإخبارية السعودية: "إشارة إلى ما تم تداوله عن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على وافد بدفعه في مجرى مائي في أحد المواقع البرية وتوثيق ذلك ونشره عبر حسابه في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض بتحديد هوية المتورطين في ذلك والقبض عليهما.."

وأضاف البيان: "هما (المتورطان في هذه الحادثة) مواطنان في العقدين الرابع والخامس من العمر وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة وإحالتهما إلى النيابة العامة.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول هذه الحادثة:

#وافد في امان الله جالس مستمتع بالأجواء 😍 فوق أحد الجسور على وادي بالقرب من #الرياض . في هذه اللحظة قام #مواطن ومعه صديقه ، بدفع الوافد من فوق الجسر ☹️ في تصرف غريب ومعيب 😤 عموماً #تم_القبض https://t.co/FPw6MlmxB7

الحمدلله .. قوة القانون تصنع ثقافة مجتمع ⚖️ شرطة منطقة الرياض تقبض على المتورطين في دفع وافد ، في مجرى مائي بأحد المواقع البرية. https://t.co/C9mR9Mp9n3