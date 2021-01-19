دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى الأوضاع في اليمن بعد نحو 6 سنوات على انطلاق عمليات "عاصفة الحزم" بقيادة المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في مقال نشره على صحيفة يني شفق التركية، وقال فيه إن "القوات اليمنية المحلية ’الشرعية‘ تمتلك من القوة ما يكفي لدحر جماعة الحوثي والتغلب عليها بالكامل، لو أعطيت لها الفرصة لذلك، أو بمعنى آخر لو لم يقف التحالف العربي ضدّها ويحول دون ذلك. نقول ذلك لأنّ معلومات دقيقة من ميدان المعركة تؤكد على أنّ القوات اليمنية الشرعية كلما حاولت التصدي بنفسها لجماعة الحوثي، لا تجد عائقًا أمامها سوى قوات التحالف ذاتها، لا أحد آخر".

وحاولت CNN بالعربية التواصل مع الحكومة السعودية للحصول على تعليق حول ما طرحه مستشار الرئيس التركي دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وتابع قائلا: "كما هي طبيعة الانقلابات، لم يسفر انقلاب الحوثيين إلا عن تعطيل عملية الحوار الوطني في اليمن بشكل كامل. وعلى الرغم من تمثيلهم الضئيل في اليمن، لم يتردد الحوثيون في إعلان رغبتهم في الاستيلاء على كلّ مفاصل الحكم في اليمن، مستندين في ذلك إلى أنّ مذهبهم الشيعي يمنحهم أن يكونوا الجماعة الوحيدة في اليمن التي يمكن أن تحكم البلاد منفردة دون منازع".

وأضاف: "لا شك أنّ من يزعم ذلك ويعتقد بأنه الجدير بالحكم منفردًا؛ لن يكون منفتحًا بالتالي أمام أيّ عملية حوار. لكن ومع ذلك لم يكن من الممكن لهذه الجماعة التي لا تمتلك في النهاية إلا مجتمعًا محدودًا، أن تحظى بالاستيلاء على اليمن بشكل كامل، وأن تتمكن من الحفاظ على ذلك فترة طويلة، سواء بوسائلها الخاصة أو من خلال دعم طهران لها.. لم يطل الوقت كثيرًا حتى أطلقت السعودية والإمارات ما يُعرف بـ عاصفة الحزم، ضدّ انقلاب الحوثيين، لتنضمّ إليهما كلّ من البحرين ومصر كذلك. هذه العاصفة التي بدأت في 26 مارس/آذار عام 2015، ها هي تقترب من إتمام 6 أعوام كاملة، إلا أنه مع مضي 6 سنوات نجد أنّ الحرب الأهلية في اليمن ازدادت تعقيدًا وباتت أكثر صعوبة".

وأردف: "من المأساة حقًّا أن تستمر الحرب ضدّ تنظيم مسلح لا يشكل سوى خمسة بالمئة من سكان اليمن، على مدار 6 أعوام متتالية، دون تحقيق أي تقدّم يصب في صالح البلاد، بل على العكس زادت من الأزمة والمعاناة بدلًا بكثير من تحسينها.. إن الجانب الأكثر مأساة في الأمر، هو أن من تدخلوا في اليمن على أنهم مخلّصون كانوا يتصرفون وفق منهج خاطئ من الأساس. لا يمكن اختصار الوضع الحالي في اليمن بأنّ الحوثيين أقوياء للغاية، أو أنهم ظلمة قساة لا يمتلكون فهمًا أو حسًّا".

واستطرد مستشار أردوغان قائلا: "لا أحد يختلف على أنّ الحوثيين هم الجانب المخطئ من الأساس، إلا أنه ليس من الصحيح النظر إليهم على أنهم أقوياء لهذا الحد. ولا يمكن في المقابل محاولة تفسير عدم القدرة على دحرهم من خلال القول بعدم كفاءة أو عجز قوات التحالف. حيث أن القوة العسكرية وكذلك المادية التي تمتلكها قوات التحالف، إلى جانب وقوف الشعب اليمني النبيل الذي اعتمدوا عليهم لمساندتهم في الميدان، جميع ذلك يشكل قوة بإمكانها التغلب على جماعة الحوثي في وقت قصير وبأقل التكاليف.. هناك العديد من الأمثلة منذ بداية الأزمة إلى الآن، حول عدد المرات التي لا حصر لها التي قامت فيها قوات التحالف بمنع وإعاقة اليمنيين من التغلب على جماعة الحوثي. إضافة لذلك، فإن هناك مؤشرات على أنّ قوات التحالف تتعمد عدم تزويد قوات الحكومة الشرعية في اليمن بأسلحة نوعية، من شأنها صنع تفوق على قوات الحوثي، ما يشير إلى أنّ هناك إرادة واضحة في استمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار في اليمن.."