بعد 3 سنوات من المقاطعة.. مصر تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، أنها تبادلت مذكرتين رسميتين مع نظيرتها القطرية اتفقتا بموجبها على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد مقاطعة دامت 3 سنوات.

ويأتي هذا الإعلان على خلفية بيان "قمة العلا" التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 5 يناير/كانون ثاني بحضور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقد وضعت الأطراف المشاركة قواعد ما يُعرف إعلاميا بـ"المصالحة الخليجية".

وجاء في البيان الذي نشرته الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "اتصالًا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا، تبادلت جمهورية مصر العربية، اليوم ٢٠ يناير الجاري، ودولة قطر مذكرتيَّن رسميتيَّن، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما"، حسب تعبيرها.

وبعد قطع العلاقات مع الدوحة، فرضت مصر و3 دول خليجية أخرى مقاطعة على قطر ووضعت 13 شرطا، بما فيها إغلاق قناة الجزيرة وإنهاء الوجود العسكري التركي على الأراضي القطرية وقطع العلاقات مع إيران.

ولكن بعد بعد توقيع "اتفاق العُلا" واصلت الجزيرة بثها وبدت العلاقات بين قطر وإيران وتركية متينة.