بعد تصنيفهم منظمة إرهابية.. الحوثيون: شهادة نعتز بها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب محمد عبدالسلام، الناطق باسم جماعة الحوثي في اليمن على تصنيفهم كجماعة إرهابية من قبل الخارجية الأمريكية واصفا ذلك بـ"الشهادة التي نعتز بها".

ونقلت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي تصريحات عبدالسلام والتي قال فيها: "التصنيف الأمريكي المعادي لنا شهادة نعتز بها.. وإذا قامت أمريكا بأي خطوة عدائية فإن حق الرد من طرفنا مكفول ومحفوظ".

وأضاف: "الموقف الأمريكي لا يمثل في مضمونه أي جديد إلا خروج هذا الموقف إلى العلن، ويأتي بعد أن استنفدت هذه الإدارة كل خياراتها ضد شعبنا"، مشيراً إلى أن "العدوان على اليمن أمريكي والحصار مفروض من أمريكا، والسعودية هي أداة التنفيذ فقط".

وتابع قائلا: "العدوان الشامل سياسيا وعسكريا واقتصاديا لم يصل إلى نتيجة، والتصنيف الأمريكي لأنصارالله هو آخر ما لديها.. أمريكا اليوم رفعت الغطاء عن رأسها ووصولها إلى مرحلة التصنيف يكشف فشل المرتزقة وأدوات أمريكا في تنفيذ مهمتهم".

وأردف: "لا تداعيات سياسية ولا اقتصادية ولا إنسانية للتنصيف الأمريكي لأننا قطعنا كل هذه المراحل.. شعبنا لا يعيش على تقديمات المنظمات، بل يعيش بحالة من التكافل والسعي لاستثمار الموارد الطبيعية".