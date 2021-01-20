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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، بعد حفل تنصيب الثاني، طالبه فيها بمواصلة توسيع دائرة السلام بين دولته والدول العربية.

وقال نتنياهو في كلمة له بعد حفل التنصيب: "أهنئ الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس على تنصيبكما التاريخي"، حسب قوله.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "الرئيس بايدن، تسود بيننا صداقة شخصية دافئة منذ عشرات السنين. أتطلع إلى العمل معكم على تعزيز التحالف الإسرائيلي الأمريكي وعلى الاستمرار في توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي.. وعلى التعامل مع التحديات المشتركة وفي مقدمتها التهديد الإيراني"، على حد تعبيره.

أهنئ الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس على تنصيبكما التاريخي. الرئيس بايدن، تسود بيننا صداقة شخصية دافئة منذ عشرات السنين. أتطلع إلى العمل معكم على تعزيز التحالف الإسرائيلي الأمريكي وعلى الاستمرار في توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي... https://t.co/NSdiwNeipo

وتابع نتنياهو قائلا: "أتمنى لكما النجاح التام. بارك الله الولايات المتحدة الأمريكية. بارك الله إسرائيل"، في إشارة إلى بايدن وهاريس.

ولا يتمتع رئيس الوزراء الإسرائيلي بعلاقة طيبة مع إدارة لارئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والتي كان بايدن نائبا للرئيس فيها.

يذكر أن بايدن أصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، بعد أن أدى القسم في حفل تنصيب أقيم أمام مبنى الكونغرس.