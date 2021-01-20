هل يستمر اعترف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل بعهد بايدن؟.. بلينكن يجيب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أدلى أنتوني بلينكن، وزير الخارجية المرشح بإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشهادة أمام الكونغرس للتصديق على توليه هذا المنصب، حيث وجهت له عدد من الأسئلة حول معالم السياسة الخارجية الأمريكية.

وفي الجلسة سئل بلينكن إن كان يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث أجاب "نعم"، وفيما إذا كانت السفارة الأمريكية في إسرائيل ستبقى في القدس، مجيبا أيضا بـ"نعم".

ولفت بلينكن إلى أن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أبعدت إسرائيل والفلسطينيين عن اتفاق سلام، مؤكدا على أن "حل الدولتين، بصرف النظر عن كم يبدو ذلك بعيدا، تبقى أفضل وربما أفضل سبيل لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وبالطبع تقديم الدولة التي يستحقونها".

وأضاف بلينكن أن "التحدي الآن هو كيفية المضي قدما في هذا الوقت الذي يبدو الأمر أكثر بعدا من أي وقت مضى، منذ أوسلو على الأقل".