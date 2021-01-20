نشر الأربعاء ، 20 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شرطة الرياض مقتل رجلي أمن ومواطن في حادثة إطلاق نار، الثلاثاء، في منطقة المعيزلية في شرقي العاصمة السعودية.

وكشف المتحدث باسم الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، خالد الكريديس، أن عند الساعة الثانية صباحا تلقت الشرطة بلاغا عن قيام في العقد الراعب من العمر باحتجاز شقيق زوجته تحت تهديد السلاح داخل وحدة سكنية.

وأشار الكريديس إلى أن إطلاق نار عشوائي من سلاح رشاش حدث بعد وصول الدورية بين الجاني وعناصر الأمن ما أدى إلى مقتل رجلي أمن ومقتل المواطن المحتجز وإصابة رجل أمن بالفخذ وحالته مستقرة.

وأكد المتحدث باسم الشرطة أن عناصر الأمن ألقت القبض على الجاني داخل مزرعة تبعد 300 كم شمال الرياض وأصيب بطلق ناري بقدمه وضبطت الشرطة كمية من مادة الحشيش وجرى توقيفه واستكمال الإجراءات القانونية بحقه وإحالته للنيابة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).