ظريف يرحب بدعوة قطر لعقد قمة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران

الشرق الأوسط
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ظريف يرحب بدعوة قطر لقعد قمة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول تعليق رسمي من الحكومة الإيرانية، رحب وزير الخارجية، جواد ظريف، بدعوة نظيره القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، لإجراء حوار شامل بين دول مجلس التعاون الخليجي وطهران.

وقال ظريف عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أرحب بدعوة أخي وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لإجراء حوار شامل في منطقتنا".

وتابع وزير الخارجية الإيراني قائلا: "وكما أكدنا مرارا، حل التحديات التي نواجهها يكمن بالتعاون لتشكيل منطقة قوية وتعيش بسلام ومستقرة وحرة من الهيمنة الإقليمية والدولية"، حسب تعبيره.

وكان قد دعا وزير الخارجية القطري إلى عقد قمة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران لحل المشكلات العالقة ومواجهة التحديات، وأعرب عن استعداد بلاده للتوسط في مصالحة أمريكية-إيرانية إذا طُلب منها ذلك.  

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