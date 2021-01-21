البحرين توضح سبب "استيقاف" قطريين على جسر الملك فهد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضحت وزارة الداخلية البحرينية، الأربعاء، أسباب إيقاف عدد من المسافرين القطريين على جسر الملك فهد، لافتة إلى أن الأسباب إجرائية.

جاء ذلك على لسان الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة، في بيان نشرته الداخلية البحرينية، حيث قال بأنه "سبق التوضيح أنه ليس هناك مانع من دخول مواطني دولة قطر، الى مملكة البحرين، حيث يتم السماح لهم بذلك لأسباب إنسانية".

وأضاف أن "الاشخاص القطريين الذين تم استيقافهم اليوم على منفذ جسر الملك فهد، لم يتبعوا الاجراءات التنظيمية المطلوبة عند الدخول والمتمثلة في الحصول على الموافقة عبر التسجيل في الموقع الالكتروني المخصص لذلك".

وفي سياق منفصل، قالت الخارجية البحرينية أنها "تعتبر قيام الجهات القطرية المختصة بالإفراج عن المواطنين البحرينيين (بطل كمال الأجسام سامي إبراهيم الحداد، إضافة إلى محمد يوسف الدوسري والبحار حبيب عباس) خطوة تعكس الروح المطلوبة لاستكمال معالجة الموضوعات العالقة بين البلدين من أجل تعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس"، داعية في الوقت نفسه إلى إطلاق سراح بحارة آسيويين يعملون على سفن صيد بحرينية مراعاة لحالتهم الإنسانية".