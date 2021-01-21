تركيا تتصدر ومصر تتراجع.. قائمة بأقوى 5 جيوش في المنطقة للعام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نرصد لكم في هذا التقرير قائمة بأكبر 5 جيوش في المنطقة وفق أحدث إحصائية أوردها موقع "غلوبال فاير باور" العالمي المختص بالشأن العسكري للدول، وتصدر الجيش التركي قائمة أقوى جيوش المنطقة لعام 2021، متفوقاً على جيوش أخرى في المنطقة، أبرزها نظيره المصري الذي كانت له الصدارة في قائمة أقوى جيوش العالم العام الماضي.

ووفق التصنيفات الجديدة عادت تركيا لتتفوق عسكرياً على كل من مصر وإيران وإسرائيل، حيث تراجع تصنيف مصر هذا العام إلى المركز الثاني بعدما كان يحتل التصنيف الأول في المنطقة.

ويستخدم الموقع العسكري من أجل تحديد مؤشر القوة لكل دولة 50 عاملا خاصا، منها القوة العسكرية والاقتصادية واللوجستية والجغرافية.

وأظهر مؤشر القوة، تفوق الجيش التركي أيضاً على جيوش كل من إيران الذي جاء جيشها في المركز الثالث والسعودية التي احتلت المرتبة الرابعة وكذلك إسرائيل الذي حل جيشها في المركز الخامس.

وبحسب الموقع يضم الجيش التركي قوات برية بلغ مجمل تعدادها 735 ألف جندي من بينهم 355 ألف جندي فاعل.

وبشكل ملحوظ قفز تصنيف سلاح الدبابات لدى الجيش التركي الى المرتبة 9 عالمياً بعدما كان في المرتبة 11 عالمياً خلال العام الماضي، ووفقاً للبيانات الجديدة يمتلك الجيش التركي قرابة 3045 دبابة.

ووفقاً لمؤشر الموقع يضم الجيش المصري الذي حل ثانياً قوات برية بلغ مجمل تعدادها 930 ألف جندي من بينهم 450 ألف جندي فاعل.

وبشكل ملحوظ تراجع تصنيف سلاح الدبابات لدى الجيش المصري الى المرتبة 6 عالمياً بعدما كان في المرتبة 4 عالمياً خلال العام الماضي، ووفقاً للبيانات الجديدة يمتلك الجيش المصري قرابة 3735 دبابة، لكنه لايزال في الصدارة من حيث عدد الدبابات.

من جهته حافظ الجيش الإيراني على تصنيفه الذي جاء في المرتبة الثالثة ضمن القائمة، وبقي متقدماً على كل من السعودية وإسرائيل وفقاً لـ"غلوبال فاير باور".

وحافظ أيضاً الجيش السعودي على مركزه عالمياً ( المرتبة 17) وإقليمياً( المرتبة 4) في قائمة هذا العام، متقدماً على إسرائيل التي حافظت هي الأخرى على مركزها الإقليمي (المرتبة 5) وفق آخر إحصائية لعام 2021.

وننوه هنا إلى أن مستوى التطور التكنولوجي والحداثة يلعبان دوراً كبيراً في تحديد قدرات الجيوش، وليس العدد فقط.