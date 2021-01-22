نشر الجمعة ، 22 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- باشرت نيابة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات التحقيق مع أربعة متهمين من جنسيات عربية ظهروا في مقاطع فيديو "مسيئة لأبناء جالية آسيوية".

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن نيابة جرائم تقنية المعلومات أصدرت أمراً بضبط وإحضار المتهمين الأربعة، وباشرت التحقيقات معهم.

وأشارت الوكالة إلى أنه جرى حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، بناءً على تقرير عرضه مكتب التحقيقات الاتحادي التابع للنائب العام بالإمارات.

وأظهر تقرير مكتب التحقيقات انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي 4 شباب يسخرون من أفراد من جالية آسيوية بأفعال تشكل جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير، والاعتداء على خصوصية الأشخاص باستخدام وسيلة تقنية معلومات، والإخلال بالآداب العامة.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية لقطات مصورة من هذه المقاطع دون إظهار هوية الأشخاص فيها.