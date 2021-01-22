دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده "قد تتدخل بنفسها من أجل إخراج" أعضاء في حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) من قضاء سنجار شمالي العراق، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

تصريحات أردوغان جاءت لدى حديثه للصحفيين، بعد صلاته الجمعة في إسطنبول، في معرض تعليقه على زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إلى العراق.

وأشار أردوغان إلى أن أكار أكد عقب زيارته استعداد تركيا لدعم الحكومة العراقية في "طرد الإرهابيين من سنجار" إذا طلبت ذلك من أنقرة.

وقال الرئيس التركي إن بلاده مستعدة دائمًا لتنفيذ عمليات مشتركة، بينما نفى أن يكون ما قاله إيذاناً بانطلاقها.

وأوضح أردوغان: "لدي عبارة أقولها دائماً: قد نأتي على حين غرة ذات ليلة. هذه هي خلاصة الأمر".

وتُصنف تركيا حزب العمال الكردستاني بأنه "جماعة إرهابية". وشاركت تشكيلاته المسلحة في قتال تنظيم داعش في سنجار 2014.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال أكار إن تركيا تتابع عن "كثب إخراج الإرهابيين من محيط سنجار (غربي نينوى)، لافتا إلى تقارب و"تفاهمات" مع الجانب العراقي "حول الكثير من الملفات، وهذا يبعث السرور".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الحكومة العراقية بدء انتشار القوات الاتحادية في قضاء سنجار، بموجب اتفاق مع حكومة إقليم كردستان في أكتوبر/ تشرين الأول، الذي يقتضي خروج المجموعات المسلحة من المنطقة.

وفي يونيو/ حزيران، نفذت تركيا سلسلة ضربات جوية ضد حزب العمال الكردستاني بشمال العراق.

وسبق أن أدان العراق الغارات الجوية التركية التي تجرى عبر أجوائه، قائلا إنها "أعمال حربية منفردة... تنتهك السيادة العراقية"، وتعد مُناقضة لمبدأ "حسن الجوار".

كما سبق أن طالب العراق تركيا بمغادرة المناطق المتواجدة فيها.