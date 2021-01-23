دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعاد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، التأكيد على موقف بلاده تجاه السلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بعد تطبيق بنود مبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية.

وقال بن فرحان في مقابلة مع قناة العربية السعودية حول موعد توقيع اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل: "هذا الموعد مرهون بتحقيق سلام وتحقيق الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية حسب مبادرة السلام العربية".

وعلق وزير الخارجية السعودي على توصل عدد من الدول العربية لاتفاقيات تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل قائلا: "نأمل أن يكون لها أثر إيجابي وهذا قرار سيادي في النهاية لتلك الدول".

وتابع بن فرحان قائلا: "نأمل أن يكون لها أثر إيجابي بالأساس على مسار السلام وعلى تحقيق ما نهدف إليه جميعنا وهو تحقيق الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية حسب الأسس المتفق عليها جميعا".

وأعرب وزير الخارجية السعودية عن أمله بأن تدفع هذه الاتفاقيات إسرائيل للانخراط بحوار جاد مع الفلسطينيين للتوصل إلى اتفاق شامل وكامل للقضية واكد أن الدول التي توصلت لاتفاق تطبيع مع إسرائيل حريصة على قيام الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

يذكر أن إعادة التأكيد على الموقف السعودي تأتي بعد أيام قليلة من تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية خلفا لدونالد ترامب الذي روج ودفع نحو عقد اتفاقيات تطبيع للعلاقات بين عدد من الدول العربية وإسرائيل.