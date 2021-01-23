دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت الإمارات العربية المتحدة انتهاء إجراءات صفقة مبيعات الأسلحة الأمريكية إليها، في آخر يوم من حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي.

وقالت سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، في بيان، الخميس، إن الإمارات "أنهت يوم الثلاثاء خطابات الاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة للحصول على مقاتلة ومعدات دفاعية أخرى، كما أُعلن سابقًا".

وأضاف بيان السفارة أن خطابات الاتفاق تؤكد شروط شراء الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك التكاليف والمواصفات الفنية وجداول التسليم المتوقعة.

وتقدر القيمة الإجمالية لعقود الصفقة بـ23 مليار دولار، ويشمل ذلك ما يصل إلى 50 مقاتلة من طراز F-35A بقيمة 10.4 مليار دولار، و18 طائرة دون طيار من طراز MQ-9B بقيمة 2.97 مليار دولار، وذخائر مختلفة بقيمة 10 مليارات دولار، بحسب البيان.

وقال البيان إن الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بخفض التصعيد وخلق حوار إقليمي جديد، وأن الصفقة الدفاعية الأخيرة تؤكد الشراكة الإماراتية الأمريكية من خلال تعزيز التشغيل البيني العسكري لمواجهة التهديدات الإقليمية المتطورة.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، فشل مشروعا قرار دفع بهما مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين لمنع صفقة مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات العربية المتحدة، التي وافقت عليها إدارة ترامب، في الحصول على تأييد الأغلبية.

من ناحية أخرى، هنأت السفارة الإماراتية في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن بتصديق مجلس الشيوخ على تعيينه في منصبه.

وقالت السفارة، في حسابها عبر تويتر، الجمعة: "عملت القوات المسلحة الإماراتية بشكل وثيق مع الجنرال أوستن كقائد للقيادة المركزية الأمريكية، ونتطلع إلى استمرار تعاوننا للحفاظ على الأمن والسلام".