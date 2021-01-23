مصدر لـCNN: الخارجية الأمريكية تراجع قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – بدأت وزارة الخارجية الأمريكية مراجعة لقرار تصنيف جماعة الحوثيين "منظمة إرهابية"، حسبما أكد متحدث باسم الوزارة لـCNN السبت.

وقال المتحدث: "مثلما قال وزير الخارجية المُعين بلينكين، لقد بدأت وزارة الخارجية مراجعة لتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية"، وتابع قائلا: "لن نناقش الأمر علنا أو نعلق على الشؤون الداخلية المتعلقة بالمراجعة، لكن، نظرا لحدوث كارثة إنسانية في اليمن نحن بأسرع ما يمكن على إجراء مراجعة واتخاذ قرار"، حسب قوله.

وكان قد صنف وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية في آخر 11 ساعة لإدارة ترامب، وهي الخطوة التي يخشى دبلوماسيون وأعضاء الكونغرس ومنظمات المساعدات الدولية بأنها قد تشعل الوضع على الأرض في اليمن، وستُقوض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وستعزز الأزمة الإنسانية في البلاد.

ورغم مراجعة القرار، أكد المتحدث أن الخارجية "تؤمن بقوة" بضرورة تغيير أنصار الله سلوكهم، وحملهم مسؤولية كبيرة للكارثة الإنسانية والفوضة اللتين يشهدهما اليمن، لكنه أوضح قائلا: "في الوقت نفسه علينا أن نتأكد من أننا لا نعيق تقديم المساعدات الإنسانية"، حسب قوله.

وأكد المسؤول الأمريكي أن بلاده ستدعم جهود المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، لحث أطراف النزاع على التوصل لاتفاق سياسي لحل الأزمة.

وكان قد كشف بلينكين في جلسة استماعه في الكونغرس الثلاثاء، أن بلاده ستوقف دعم الحملة السعودية في اليمن، لكنه أكد في الوقت نفسه أن على واشنطن أن تناقش هذا الأمر مع شركائها في الرياض.