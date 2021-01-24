إسرائيل.. نتنياهو: سأطرح على الحكومة فكرة إغلاق مطار بن غوريون

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نشر الأحد ، 24 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيطرح على الحكومة فكرة إغلاق مطار بن غوريون الدولي لمنع دخول سلالات جديدة من فيروس كورونا.

وقال نتنياهو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أجريت مشاورات خلال نهاية الأسبوع وسأطرح اليوم على الحكومة احتمالية إغلاق مطار بن غوريون الدولي لمدة أسبوعين بغية منع دخول سلالات أخرى من فيروس كورونا إلى البلاد"، حسب قوله.

أجريت مشاورات خلال نهاية الأسبوع وسأطرح اليوم على الحكومة احتمالية إغلاق مطار بن غوريون الدولي لمدة أسبوعين بغية منع دخول سلالات أخرى من فيروس كورونا إلى البلاد.

وسجلت إسرائيل 589 ألف و28 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، وبلغت أعداد الوفيات فيها نتيجة مرض "Covid 19" 4266، وفقا لأرقام جامعة جون هوبكنز.

وظهرت سلالات جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا وجنوب أفريقيا واليابان، وانتشر المتغير الأول للفيروس بشكل واسع في دول عدة حول العالم.