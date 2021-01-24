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نشر الأحد ، 24 يناير / كانون الثاني 2021

تركيا تتصدر ومصر تتراجع.. قائمة بأقوى 5 جيوش في المنطقة للعام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، ترتيب الجيوش العربية وفقا لموقع "غلوبال فاير باور" مشيرا إلى أن حصول بلاده على طائرات "F-35" الأمريكية سيغير موازين القوى.

وقال عبدالله عبر صفحته على موقع تويتر: "ترتيب أقوى الجيوش العربية 2020 وفق تصنيف موقع غلوبال فاير باور. مصر السعودية الجزائر الإمارات المغرب العراق سوريا ليبيا الكويت عمان تونس الأردن السودان اليمن قطر البحرين لبنان".

وأضاف الأكاديمي الإماراتي في التغريدة نفسها: " حصول الإمارات على 50 طائرة F35 سيعزز قوة الإمارات الصلبة وسيغير موازين القوة في المنطقة"، حسب قوله.

ترتيب أقوى الجيوش العربية 2020 وفق تصنيف موقع غلوبال فاير باور. مصر السعودية الجزائر الإمارات المغرب العراق سوريا ليبيا الكويت عمان تونس الأردن السودان اليمن قطر البحرين لبنان حصول الإمارات على 50 طائرة F35 سيعزز قوة الإمارات الصلبة وسيغير موازين القوة في المنطقة. https://t.co/7u8UKswJZD

وكانت قد أعلنت الإمارات فجر السبت التوصل لاتفاق على شراء المقاتلات الأمريكية في آخر يوم لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.