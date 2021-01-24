نشر الأحد ، 24 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دانت الولايات المتحدة، الأحد، القصف الصاروخي على العاصمة السعودية الرياض، صباح السبت الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن واشنطن "تدين بشدة الهجوم الأخير على الرياض بالمملكة العربية السعودية. نقوم بجمع المزيد من المعلومات، لكن يبدو أنها كانت محاولة لاستهداف المدنيين".

وأضاف البيان أن "مثل هذه الهجمات تتعارض مع القانون الدولي وتقوض كل الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار".

وتابعت الخارجية الأمريكية: "سنساعد شريكتنا المملكة العربية السعودية في الدفاع ضد الهجمات على أراضيها ومحاسبة أولئك الذين يحاولون تقويض الاستقرار"، تزامنا مع "العمل على تهدئة التوترات في المنطقة من خلال الدبلوماسية المبدئية، بما في ذلك من خلال إنهاء الحرب في اليمن".

ويوم السبت، اتهمت السعودية ​الحوثيين ​في اليمن باستهداف الرياض بصاروخ باليستي​، بينما نفت الجماعة تنفيذ عمليات هجومية آنذاك. في حين تبنت مجموعة مجهولة تسمى "ألوية الوعد الحق"، في بيان منسوب لها، مسؤولية الهجوم.

يشهد اليمن حربًا أهلية منذ سنوات طويلة، ودخل تحالف مدعوم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في قتال مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وهم منظمة سياسية وعسكرية شيعية من شمال اليمن.

وأودى الصراع بحياة الآلاف من المدنيين وأغرق البلاد في أزمة إنسانية.

ويوم الجمعة، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لشبكة CNN، إن الوزارة بدأت مراجعة لقرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية.

وهي خطوة سريعة من قبل إدارة الرئيس جو بايدن التي تم تنصيبها الأربعاء الماضي، حيث تفحص واحدة من الإجراءات التي اتخذها وزير الخارجية السابق مايك بومبيو قبيل مغادرته، ودخولها حيز التنفيذ قبل يوم واحد فقط من تنصيب بايدن الأربعاء الماضي.