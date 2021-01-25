ذكرى ثورة 25 يناير بمصر.. إليكم تغريدات وائل غنيم والبرادعي وعمرو واكد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برزت ذكرى ثورة 25 يناير في مصر، بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، الذي يوافق الذكرى العاشرة لها، وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله عدد من المغردين بهذه المناسبة.

اللي بيدمن احساس الذكرى بيعيش موهوم .. واللي مؤمن بالفكرة بيعيش عشان يصلح نفسه حتى لو مهزوم وائل غنيم - ٢٥ يناير ٢٠٢١ - كاليفورنيا https://t.co/D8YOzfI2ZM

وائل غنيم الذي يعتبر أحد أبرز وجوه ثورة 25 يناير قال في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "اللي بيدمن احساس الذكرى بيعيش موهوم.. واللي مؤمن بالفكرة بيعيش عشان يصلح نفسه حتى لو مهزوم.. وائل غنيم - ٢٥ يناير ٢٠٢١ – كاليفورنيا".

من ١٠ سنين دخلت أنام في مثل هذه الليلة وأنا مرعوب. كنت مرعوب من رأيي. مرعوب اقول لا. مرعوب اقول انا مش مغفل. مرعوب اقول كفاية ظلم. وتاني يوم نزلت مظاهرات في شبرا والتحرير. بس وانا في وسط الناس حسيت احساس تاني خالص. احساس عكس الرعب تماما. ودي كانت آخر ليلة انام وانا مرعوب من رأيي.

الفنان المصري، عمرو واكد من جهته استذكر ما عاشه في 25 يناير، بتغريدة قال فيها: "من 10 سنين دخلت أنام في مثل هذه الليلة وأنا مرعوب. كنت مرعوب من رأيي. مرعوب اقول لا. مرعوب اقول انا مش مغفل. مرعوب اقول كفاية ظلم. وتاني يوم نزلت مظاهرات في شبرا والتحرير. بس وانا في وسط الناس حسيت احساس تاني خالص. احساس عكس الرعب تماما.. ودي كانت آخر ليلة انام وانا مرعوب من رأيي".

ثار المصريون لحريتهم وكرامتهم عندما سُدت أمامهم أبواب التغيير. واجهوا تحديات وعقبات عديدة وخُدعوا كثيراً واخطأوا كثيراً وضحوا كثيراً ولكن في كل ذلك تعلموا وتغيروا كثيراً. مسيرة الشعوب نحو الحرية دائما طويلة واذا كان من الممكن تعطيلها فانه من المستحيل وأدها #الثورة_يناير

من جهته قال محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق بتغريدة: "ثار المصريون لحريتهم وكرامتهم عندما سُدت أمامهم أبواب التغيير. واجهوا تحديات وعقبات عديدة وخُدعوا كثيراً واخطأوا كثيراً وضحوا كثيراً ولكن في كل ذلك تعلموا وتغيروا كثيراً. مسيرة الشعوب نحو الحرية دائما طويلة وإذا كان من الممكن تعطيلها فانه من المستحيل وأدها الثورة يناير".