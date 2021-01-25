الداعية عبلة الكحلاوي تتصدر غوغل السعودية.. وهذا ما قيل عنها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدرت الداعية المصرية، عبلة الكحلاوي محرك البحث غوغل غي المملكة العربية السعودية، صباح الاثنين، وذلاك بعد إعلان وفاتها بتداعيات فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، وسط تفاعل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

شوقي علام، مفتي مصر، نعى الكحلاوي ببيان قال فيه إن "الفقيدة الدكتورة عبلة الكحلاوي -رحمها الله- كانت من العالمات العاملات؛ فقد جمعت بين علوم الشريعة علمًا وتعليمًا، وبين العمل الخيري؛ حيث أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية في مصر التي تقوم بالكثير من أعمال الخير والبر".

من جهته قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري ناعيا الكحلاوي: "إننا فقدنا قامة علمية وأخلاقية وصوتا وسطيا حكيما، رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته، (إنا لله وإنا إليه راجعون)".

ننعى بقلب راضٍ بقضاء الله وقدره الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، فهي رحمها الله كانت من العالمات العاملات فقد جمعت بين علوم الشريعة علمًا وتعليمًا، وبين العمل الخيري حيث أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية في مصر التي تقوم بالكثير من أعمال الخير والبر

دار الإفتاء المصرية نشرت تغريدة قالت فيها: " ننعى بقلب راضٍ بقضاء الله وقدره الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، فهي رحمها الله كانت من العالمات العاملات فقد جمعت بين علوم الشريعة علمًا وتعليمًا، وبين العمل الخيري حيث أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية في مصر التي تقوم بالكثير من أعمال الخير والبر".