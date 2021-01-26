مساعدة وزير خارجية قطر توضح ضمانات عدم تكرر أزمة الخليج مجددا

توب 5: الأزمة الخليجية تقترب من الحل.. وموقف السعودية من التطبيع مع إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقت لولوة الخاطر، مساعدة وزير الخارجية القطري الضوء على الأزمة الخليجية مجيبة على سؤال حول ما الذي يمنع تكرار هذه الازمة بشكل أسوأ مستقبلا؟

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الخاطر مع ميدان وأعادت نشرها على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة : "الضمانة حقيقة هي العمل المشترك والمستمر، وكان هناك حديث واضح جدا فيما يتعلق بالوثيقة التأسيسية لمجلس التعاون والتي تنص على عدد من الآليات منها آليات فض النزاع وبناء على هذه المعطيات نحن متفائلون بالنسبة للمستقبل.."

وتابعت قائلة: "وكان الحديث كذلك عن محاولة حل المسائل والملفات العالقة على المستوى الثنائي وهذه نقطة مهمة وأعتقد أنها تمثل تغيرا جوهريا مما رأيناه على سبيل المثال بعد إنهاء الأزمة الخليجية في عام 2014".

وعن المقصود بالتفاهمات الثنائية التي تردد الحديث عنها مرارا بعد قمة العلا، قالت الخاطر: "هذا يعني بشكل عملي جدا أننا تجاوزنا مرحلة دولة قطر في مقابل ما يسمى بدول الرباعي وهذا يعني أنه بعد قمة العلا سيتم تأسيس لجان فنية على مستوى ثنائي بين الدول المختلفة فإذا كانت هناك أي مسائل عالقة ستناقش على هذا المستوى الثنائي.."

وأضافت: "إذا كان هناك ما يخض دول الخليج ككل أو منظومة مجلس التعاون حينها تناقش في إطار آليات مجلس التعاون.."