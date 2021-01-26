دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، الثلاثاء، أن علاقة بلادها مع تركيا وإيران "ممتازة" وأشارت إلى أن الإمارات لم تطلب منها قطع علاقاتها مع أنقرة.

وقالت الخاطر في حوار مع منصة "ميدان": "لم تناقش الإمارات مثل هذه المسائل (العلاقات مع تركيا) فالسعودية مثلت الدول ولم نتطرق للسياسة الخارجية لهذه الدول"، حسب قولها.

وأكدت المسؤولة القطرية أن بلادها تحتاج لوقت لإعادة بناء الثقة مع الدول الأربع وشددت على أن علاقات بلادها مع تركيا وإيران "ممتازة" وأن الدوحة تقدر وقوف هاتين الدولتين معهاخلال فترة المقاطعة.

وعن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها قطر نتيجة المقاطعة، كشفت الخاطر أن بلاده تحملت تكاليف مضاعفة للاستيراد عن الأسعار الطبيعية في البداية قبل أن يعود السعر إلى طبيعته بعد ذلك بأشهر مشيرة إلى أن الحكومة تكفلت بهذه التكاليف الإضافية دون أن يشعر بها المستهلك.

ونوهت المسؤولة القطرية إلى أنه بالرغم أن بلادها لا ترى أي إيجابية في المقاطعة إلا أنها نجحت برفع حجم تصدير الغازل المسال من 77 مليون برميل إلى 110 خلال الأزمة.