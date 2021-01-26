شيخ قطري يرد على تغريدة "يجب أن نعمل على أساس أننا جزيرة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الشيخ القطري، فيصل بن جاسم آل ثاني، على تغريدة لمغرد قطري دعا فيها للاستمرار بالعمل على سياسة الاكتفاء الذاتي "على أساس أننا جزيرة"، وذلك وسط دعوات تكثيف جهود التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي بأعقاب المصالحة الخليجية.

يجب نفكر كأننا في عالم مفتوح ونطور جودة منتجاتنا بشكل احترافي حتى تستطيع إثبات وجودها في محيطنا عقلية الانغلاق غير طبيعية وغير مجدية لابد من أن ندخل الساحة بخطى واثقة وتثبت منتجاتنا جودتها بالأسواق المفتوحة https://t.co/PBg61UwgqI

التغريدة نشرها حمد لحدان المهندي على صفحته الرسمية بتويتر، وقال فيها: "نعم، يجب ان نعمل على اساس اننا جزيرة، ونستمر بالعمل على سياسة الاعتماد الذاتي".

ورد الشيخ فيصل بتغريدة قال فيها: "يجب نفكر كأننا في عالم مفتوح.. ونطور جودة منتجاتنا بشكل احترافي.. حتى تستطيع إثبات وجودها في محيطنا.. عقلية الانغلاق غير طبيعية وغير مجدية.. لابد من أن ندخل الساحة بخطى واثقة.. وتثبت منتجاتنا جودتها بالأسواق المفتوحة".

ويذكر أن الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري الأسبق، دعا في سلسلة تغريدات لتعزيز التعاون بجامعة الدول العربية بشكل عام، قائلا: "سبق أن تحدثت في قضية الحاجة الملحة لإصلاح وضع الجامعة العربية. فإذا قدر الله عز وجل وتحقق الأمل في أن يكون هناك في الأيام والأسابيع القادمة توجه جاد لإعادة بناء مجلس التعاون الخليجي بشكل ينهي الانقسام ويؤطر العلاقة بين دوله.. وكلنا ندرك ما يعاني منه الوضع العربي من تآكل مستمر بات يهدد دولنا بأزمات مستفحلة عاماً بعد عام. فلا بد والحال هذه من بث دماء وروح وسياسات جديدة في الجامعة العربية تكون مبنية على فلسفة مستقلة عن تفاصيل السياسات الفردية للدول الأعضاء في الجامعة".

وتابع قائلا: "وتضع المصلحة العربية العامة في المقام الأول، وألا تكون الجامعة لتكريم المتقاعدين مع احترامي وتقديري لبعضهم!"