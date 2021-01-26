تركيا تعلن موقفها من استهداف الرياض بهجوم صاروخي

من إيران إلى تركيا ومصر.. 5 متغيرات تحدد مستقبل شرق المتوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الخارجية التركية موقفها من استهداف العاصمة السعودية، الرياض، الثلاثاء، بهجوم صاروخي، معبرة عن إدانتها لهذا الحادث.

ونشرت الخارجية التركية بيانا قالت فيه: "ندين بشدة الهجمات الصاروخية التي استهدفت تجمعات سكنية في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية"، وفقا لقناة TRT الرسمية التركية.

ويأتي الموقف التركي من هذا الهجوم بعد يوم من إعلان قطر موقفها من هذا الهجوم الذي أدانته واستنكرته ورفضت جميع أشكال العنف مهما كان سببها.

وكان قد أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، السبت، اعتراض وتدمير هدف جوي معاد في أجواء العاصمة السعودية، الرياض.

ومن المرجح أن يكون قد أُطلق "الهدف المعاد" من اليمن عبر جماعة الحوثيين، وذلك تزامنا مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مراجعة تصنيف جماعة "أنصار الله الحوثي" منظمة إرهابية.