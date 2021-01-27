دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، الثلاثاء، تحذيرا لسكان لبنان وقطاع غزة مشيرا إلى أن إسرائيل ستسمح لهم بالمغادرة عند حصول توتر لكن مناطقهم ستكون ميدانا للعمليات الإسرائيلية كونها "مكتظة بالصواريخ".

وقال كوخافي في كلمة له ضمن مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: " نتمتع بحرية عمل واسعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي قائلا: "في مواجهة المحور الشيعي الذي يمتد من إيران مرورًا بالعراق وسوريا ولبنان تبلور تحالف إقليمي قوي يبدأ من اليونان وقبرص ومصر والأردن ودول الخليج العربي حيث تقف دولة إسرائيل داخل هذا التحالف"، حسب قوله.

وتابع كوخافي موجها رسالة لسكان لبنان وغزة: "سنلتزم بالقانون الدولي وسوف نحذر السكان في لبنان أو في غزة أو في كل منطقة أخرى سنحذر وسنسمح لهم بالمغادرة وأحذر الان السكان في لبنان أو في غزة انه مع بدء التوتر سنسمح لكم بمغادرة المناطق التي تعرفون انها مكتظة بالصواريخ وفي ضوء ذلك ستشهد هذه المناطق هجمات مكثفة من قبلنا"، حسب قوله.

#كوخافي:سنلتزم بالقانون الدولي وسوف نحذر السكان في لبنان أو في غزة أو في كل منطقة أخرى سنحذر وسنسمح لهم بالمغادرة وأحذر الان السكان في لبنان أو في غزة انه مع بدء التوتر سنسمح لكم بمغادرة المناطق التي تعرفون انها مكتظة بالصواريخ وفي ضوء ذلك ستشهد هذه المناطق هجمات مكثفة من قبلنا

ورأى رئيس الأركان الإسرائيلي أن العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران أو التوصل إلى اتفاق آخر "مشابه أو معدل" سيكون أمرا سيئا عمليا واستراتيجيا ودعا الإدارة الأمريكية إلى "عدم السماح بذلك".

وأكد كوخافي أنه أمر بوضع عدد من الخطط العسكرية لمواجهة إيران خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن قرار تنفيذها يبقى مرهونا بالإرادة السياسية.