رسالة لإيران.. أمريكا تُسير "دورية جوية" في الشرق الأوسط وتستعرض قوتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرت القوات الجوية الأمريكية "دورية جوية" باستخدام قاذفات "B-52" في الشرق الأوسط، انطلاقا من قاعدة "باركسدايل الجوية" في لوس أنجلوس، وذلك في أول رسالة عسكرية لإيران بعام 2021.

وأشار مقر القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الهدف من هذه المهمة "الطويلة المدى وقصيرة المدة إظهار قدرة الجيش الأمريكي على نشر القوة الجوية في جميع أنحاء العالم لردع هجمات محتملة وإظهار التزام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي".

وذكر البيان أن خلال المهمة، اندمج الطاقم الجوي لقاذفات القنابل مع مراكز العمليات الجوية وطائرات عسكرية أخرى تابعة للقيادة، منها طائرات "إف-16 فايتينغ فالكون" و"كيه سي-10-إكستندر" و"كيه سي -135 ستراتوتانكر".

ووجهت القيادة رسالة في ختام البيان قالت فيها: "تلتزم القيادة المركزية الأمريكية بأمن شركائها وبالحفاظ على الاستقرار الإقليمي. الولايات المتحدة لا ترغب بالصراع، لكنها لا تزال مستعدة وملتزمة بالاستجابة لأي طارئ في جميع أنحاء العالم"، وفقا للبيان.