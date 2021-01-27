دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت سلطنة عُمان، الأربعاء، عن اتخاذ عدة إجراءات طارئة يبدأ سريانها، الخميس، بشأن التجمعات والدراسة والفعاليات الجماهيرية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأوصت بتجنب السفر إلا للضرورة.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "قررت بدءًا من يوم الخميس وحتى إشعار آخر حظر إقامة المناسبات الجَمَاعيّة مهما كانت".

كما قررت اللجنة "تأجيل فتح التعليم المباشر في الجامعات والكليّات، وتأجيل التوسع في التعليم المدمج للمراحل الدراسية بالنسبة للمدارس الحكومية، وتعليق إقامة الفعاليات والمناشط والمؤتمرات الدولية داخل السلطنة، وتعليق إقامة الفعاليات والأنشطة المحلية ذات الطابع الجماهيري، ويشمل ذلك الأنشطة الرياضية والمعارض بشتى أنواعها".

وأوصت اللجنة العليا "بتجنّب سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى، خصوصا مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقل والسفر والحد من السفر في مهمات رسمية ومشاركات خارجية".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة العمانية عن ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 133 ألفا و574 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1525 شخصا.