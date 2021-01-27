أول تغريدات لشخبوط آل نهيان بعد انتهاء فترة عمله كسفير للإمارات بالسعودية

الشرق الأوسط
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الشيخ شخبوطيقبل رأس العاهل السعودي الملك سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الشيخ شخبوط آل نهيان سلسل تغريدات تضمنها صور له مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وذلك بعد انتهاء فترة عمله كسفير للإمارات في المملكة.

وقال الشيخ شخبوط في تغريداته: "خدمة الوطن شرف عظيم حظيت به من قبل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، فأن تبدأ عملك الدبلوماسي سفيراً لدى الشقيقة الكبرى فهو شرف عظيم.."

وتابع قائلا: "واليوم أنهي فترة استثنائية في بلد استثنائي، بعد سنوات شاهدت خلالها المملكة في عزّ وتطوّر وازدهار بسواعد قيادتها العظيمة، حفظهم الله، وشبابها الوفي. العلاقة السعودية الإماراتية هي علاقة المصير المشترك، كانت ولاتزال وستستمر قوية وراسخة بحكمة قيادات البلدين".

وأضاف: "الشكر والتقدير والعرفان لقيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة وبكل شطر في المملكة الغالية على ما غمروني به من ترحيب وحفاوة.. وكل التوفيق والسداد لأخي العزيز الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، والذي سيعزّز العلاقة المتينة والشراكة الاستراتيجية العميقة".

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الشيخ شخبوطيقبل رأس العاهل السعودي الملك سلمان
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