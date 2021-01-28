البرادعي عن "28 يناير": قدرتنا على استعادة هذا المشهد هي مفتاح المستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر نائب الرئيس المصري السابق الدكتور محمد البرادعي، الخميس، أن القدرة على استعادة مشهد توحد المصريين في 28 يناير عام 2011، هي "مفتاح المستقبل".

وقال البرادعي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "في مثل هذا اليوم منذ 10 سنوات أثبتنا أننا نستطيع تنحية خلافاتنا والتوحد حول أهم وأسمى ما يجمعنا: إنسانيتنا ومصريتنا"، وأضاف: "قدرتنا على استعادة هذا المشهد هي مفتاح المستقبل".

وبدأت موجة من الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في 25 يناير عام 2011، وتصاعدت الاحتجاجات بمشركة المزيد من الحشود من مختلف الفئات في 28 يناير، الذي أُطلق عليه "جمعة الغضب"، واستمرت لأيام حتى تنحي مبارك في 11 فبراير.

وكان البرادعي قد قال، في تغريدة أخرى بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير: "ثار المصريون لحريتهم وكرامتهم عندما سُدت أمامهم أبواب التغيير. واجهوا تحديات وعقبات عديدة وخُدعوا كثيراً وأخطأوا كثيراً وضحوا كثيراً ولكن في كل ذلك تعلموا وتغيروا كثيراً، مؤكدا أن "مسيرة الشعوب نحو الحرية دائما طويلة وإذا كان من الممكن تعطيلها فإنه من المستحيل وأدها".