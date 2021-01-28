دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الخميس، مقتل من يسمى "نائب الخليفة ووالي العراق"، في تنظيم داعش.

وكتب الكاظمي، في تغريدة عبر موقع تويتر، أن " ‏شعب العراق إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه "نائب الخليفة ووالي العراق" في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية".

والكاظمي هو أيضاً القائد العام للقوات المسلحة العراقية.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلنت الحكومة العراقية "انتهاء الحرب" ضد تنظيم داعش، وأنها أصبحت تسيطر "بشكل كامل" على الحدود مع سوريا.

واجتاح داعش مساحات شائعة من أراضي العراق في 2014، قبل أن تطلق الحكومة عمليات عسكرية مصحوبة بدعم من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لدحر التنظيم.

ومازال التنظيم ينفذ هجمات بعبوات ناسفة من وقت لآخر في العراق.

وفي حادث نادر خلال السنوات الأخيرة، شهدت العاصمة بغداد تفجيراً انتحارياً مزدوجاً، الخميس الماضي، راح ضحيته 32 قتيلا و110 جرحى، حسب وزارة الصحة العراقية.