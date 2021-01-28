فيديو إحباط تهريب 200 كيلوغرام حشيش في مياه الكويت

نشر الخميس ، 28 يناير / كانون الثاني 2021

كيف أثرت أزمة سجائر الـ"Vape" على أسواق الحشيش القانونية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر عملية إحباط تهريب 200 كليوغرام من مادة الحشيش المخدرة في المياه الإقليمية الكويتية.

الإعلام الأمني : قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل يحبط محاولة تهريب 200 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر https://t.co/UuMsFJsTza

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزارة على صفحتها الرسمية بتويتر، بتعليق قالت فيه: "الإعلام الأمني: قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل يحبط محاولة تهريب 200 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر".

الإعلام الأمني: قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل يحبط محاولة تهريب 200 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر https://t.co/CJJZS22KCO

وفي بيان قالت الداخلية الكويتية: "وردت معلومات إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية تفيد بوجود تخطيط لعملية تهريب كمية من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عن طريق إلقائها في البحر.. وتم إعداد كمين محكم لضبطها ومعرفة موقع إلقاء المواد وإحداثياته".

وتابعت الداخلية في بيانها: "أرشد متهمان (قبض عليهما أحدهما مقيم بصورة غير قانونية والآخر من جنسية عربية) إلى مكان شحنة المخدرات وتم انتشالها وبلغت 200 كيلوغرام من مادة الحشيش.. وتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".