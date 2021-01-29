مستشار أردوغان: الأتراك يرون مرسي رمزا للنضال السلمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إن الشعب التركي يرى الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، كـ"رمز وقدوة للثبات والنضال السلمي والمواقف النبيلة"، على حد تعبيره.

جاء ذلك في مؤتمر افتراضي نظمته مؤسسة "مرسي الديمقراطية" (مدنية)، بعنوان "10 سنوات على يناير.. مرسي في قلب الثورة"، الخميس، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية حيث قال: "الشعب التركي وقيادته استلهما من روح مرسي القوة لمجابهة انقلاب 15 يوليو (تموز 2016)، الذي تعرضنا له وكان الواقع المصري والرئيس مرسي حاضرا لنا في مشهد الانقلاب".

وتابع قائلا: "الملايين من الشعب التركي والعالم يرونه زعيما مناضلا يستحق الإشارة والتتويج، حتى أسس الأحرار بالعالم الكثير من المؤسسات تحمل اسمه في ذاكرة الشعوب ليكون قدوة للأجيال القادمة".

واضاف: "لن ننسى مواقف الشهيد مرسي من قضايا العدالة في سوريا واليمن وليبيا، وموقفه من قضية فلسطين، وسعيه لتقدم بلده وصناعة نهضة قوية ومواجهة الفساد في مصر.. ثورة يناير، ألهمت العالم روح النضال والحرية، ولا يمكن ذكر يناير دون ذكر واحد من مكتسباتها الذي اعتقل بسببها وتمسك بمبادئها، الشهيد مرسي".