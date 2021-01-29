فرقاطة مصرية وسفينة حربية يونانية تجريان تدريبا عسكريا بحريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، صورتين للقطعتين البحريتين المشاركتين في تدريبات عسكرية مشتركة بين مصر واليونان في نطاق الأسطول الشمالي.

جاء ذلك في بيان نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث بفيسبوك، قائلا: "في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة التي تهدف إلى تعميق تبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصـرية ونظيرتها اليونانية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط".

وبين المتحدث أن التدريب تم "باشتراك الفرقاطة المصـرية (طابا) والسفينة الحربية اليونانية (HS HYDRA F-452) عقب انتهاء زيارة ناجحة لميناء الإسكندرية، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي ".

وأضاف: "تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية واليونانية والتي تذخر بخبرات عميقة في هذه المجالات، فضلاً عن دعم الجهود الخاصة للاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة".