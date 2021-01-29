نيودلهي، الهند (CNN)-- أعلنت السلطات الهندية، الجمعة، انفجار عبوة ناسفة وسط العاصمة نيودلهي، فيما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الحادث وقع قرب مقر السفارة الإسرائيلية.

وقالت شرطة نيودلهي، في بيان، إن "عبوة ناسفة بدائية الصنع" انفجرت في حوالي الساعة الخامسة مساءً في وسط المدينة.

وفي بيانها، أوضحت الشرطة أن الضرر الوحيد كان في نوافذ ثلاث سيارات كانت متوقفة في مكان قريب، مؤكدة أنه "لم تحدث إصابات لأي شخص". وأضاف البيان: "الانطباعات الأولية تشير إلى محاولة شريرة لخلق ضجة كبيرة".

وقال مسؤول في الخارجية الإسرائيلية لشبكة CNN، إن إسرائيل تتعامل حاليًا مع الانفجار على أنه حدث إرهابي.

وأضاف المسؤول إنه من السابق لأوانه القول على وجه اليقين ما إذا كانت السفارة هي الهدف، لكن "هذا أحد اتجاهات التحقيق في هذه المرحلة".

ويصادف يوم الجمعة الذكرى التاسعة والعشرين لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والهند.

وقال وزير الشؤون الخارجية الهندي، في حسابه بتويتر، إنه تحدث إلى وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن الانفجار، ليؤكد له أن الهند تأخذ الأمر على محمل الجد.

وأكد الوزير توفير الحماية الكاملة للسفارة والدبلوماسيين الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن السلطات الهندية تحقق في ملابسات الانفجار الذي وقع قرب مقر السفارة الإسرائيلية.

وأشار حساب "إسرائيل بالعربية" في تويتر، التابع للوزارة، إلى أنه جرى إطلاع المسؤولين الإسرائيليين بما حدث.