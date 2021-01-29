مناورات بحرية سعودية أمريكية بمشاركة قناصة ألغام بريطانية

نشر الجمعة ، 29 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الدفاع السعودية مقطع فيديو يظهر لقطات من تدريبات عسكرية بحرية مشتركة مع وحدات من القوات البحرية الأمريكية والبريطانية.

#فيديو_الدفاع #القوات_البحرية_الملكية_السعودية بمشاركة القوات البحرية الأمريكية وقانصة الألغام البريطانية تختتم أعمال مناورات تمرين " المدافع البحري المختلط 21 ". #نعود_بحذر https://t.co/Li9wRj0z2u

مقطع الفيديو نشرته الدفاع السعودية على صفحتها الرسمية بتويتر، بتعليق قالت فيه: "القوات البحرية الملكية السعودية بمشاركة القوات البحرية الأمريكية وقانصة الألغام البريطانية تختتم أعمال مناورات تمرين ’المدافع البحري المختلط 21‘".

#فيديو_الدفاع تمرين جوي مشترك بين #القوات_الجوية_الملكية_السعودية والقوات الجوية الأمريكية. https://t.co/i4UEkQyvz9

وفي تغريدة منفصلة نشرت الدفاع السعودية مقطع فيديو لتدريبات عسكرية جوية مع القوات الجوية الأمريكية، أعادت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي نشره على صفحتها الرسمية بتويتر.

وكانت القيادة المركزية للجيش الأمريكي قد بيانا عقّبت فيه على الدوريات الجوية التي تنفذها قاذفات قنابل من طراز B52 ومقاتلات جوية أخرى في منطقة الشرق الأوسط مؤكدة على أنها تظهر القوة الجوية وقدرة الجيش الأمريكي على نشر القوة الجوية في جميع أنحاء العالم لردع هجمات محتملة.