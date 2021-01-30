دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمرت النيابة المصرية، السبت، بإحالة نجل رجل الأعمال الشهير كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات، في اتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر وقتل مهندسة شابة بسيارته عندما كانت على إحدى طرق محافظة البحر الأحمر (شرق البلاد).

وقال بيان للنيابة المصرية إن نيابة البحر الأحمر الكلية أمرت "بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي - محبوسًا - إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق".

وأوضحت النيابة أن المتهم كان يقود سيارته وقتها "تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر".

آنذاك، استقلت مي إسحاق، وهي مهندسة ديكور عمرها 41 عاماً، سيارة أجرة عندما صدمها المتهم بسيارته. وكانت في طريقها من مكان عملها في منطقة سهل حشيش إلى مدينة الغردقة، حسب تقارير للصحافة المحلية.

واستندت النيابة، في قرارها، إلى شهادة خمسة شهود، ونتائج معاينتها لموقع الحادث، وما ورد بتقرير "قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشؤون الصحية بالغردقة"، إضافة إلى تقرير مستشفى الغردقة العام، حسب البيان.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم اعترف خلال التحقيقات "بتعاطيه مواد مخدرة وكُحُليَّة قَبل الحادث".

وكانت القضية مثار جدل كبير في مصر على مدار الأيام الماضية.