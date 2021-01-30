دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انفجرت سيارة مُفخخة في مدينة عفرين السورية على الحدود مع تركيا، السبت، وراح ضحية الحادث 5 مدنيين، بينهم طفل، إضافة إلى 13 مٌصاباً، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وتسيطر على عفرين قوات تركية ومجموعات مسلحة موالية لأنقرة، منذ اجتياح المدينة خلال ما تسمى عملية "غصن الزيتون"، في مارس/أذار 2018.

ونقلت وكالة سانا عن مصادر محلية قولها إن "سيارة مفخخة انفجرت عصر اليوم في حي الصناعة ضمن مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين بينهم طفل وإصابة أكثر من 13 آخرين بجروح بعضهم في حالة خطيرة ما يرجح زيادة عدد الشهداء".

وذكرت سانا أن أضراراً كبيرة حدثت في الحي الذي يتميز بكثرة المحال التجارية والكثافة السكانية، بسبب قوة الانفجار.