دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدمت الكاتبة السعودية، وفاء الرشيد، اعتذارها وحذفت تغريدة اعتُبرت "مسيئة" عمن يكتبون "الوطن خط أحمر" على صفحاتهم على موقع تويتر، ما اعتبره الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، "شجاعة".

وجاءت رسالة الاعتذار من الرشيد بعد تغريدة قالت فيها: "يكتب البايو الوطن خطر أحمر وهو بالبيت نايم بلا شغل ولا مشغلة وبالليل في الاستراحة يناقش مباراة الفيصل مع التعاون! عالة على أهله والوطن"، حسب قولها.

@WwaaffaaA مافيه نادي بالسعوديه لعب مع التعاون اسمه الفيصل ! معلوماتك الرياضية ميح .. https://t.co/20UqerNtO0

تسببت هذه التغريدة بردود فعل غاضبة من عدد من المغردين الذين هاجموها بشراسة، لترد قائلة: "غردت تغريده و وجدت ردود فعل مستنكرة لمحتواها.ويعلم الله أنني لم أكن أقصد ما فهم منها ولا الإساءة لأحد، خانني التعبير بلا مكابرة ولم أوفق في صياغتها.وأعتذر لمن اعتقد أني اسأت إليه فهو ليس من طبعي أن اسيء لأحد و لا أجد في اعتذاري هذا شيء اخجل منه.. وقد حذفتها بناء على ما سبق ذكره"، حسب قولها.

غردت تغريده و وجدت ردود فعل مستنكرة لمحتواها.ويعلم الله أنني لم أكن أقصد ما فهم منها ولا الإساءة لأحد، خانني التعبير بلا مكابرة ولم أوفق في صياغتها.وأعتذر لمن اعتقد أني اسأت إليه فهو ليس من طبعي أن اسيء لأحد و لا أجد في اعتذاري هذا شيء اخجل منه.. وقد حذفتها بناء على ما سبق ذكره.

ورد بن مساعد على هذه التغريدة قائلا: "اعتذار أراه صريحًا وشجاعًا لأننا في الغالب يصعب علينا أن نعتذر بصراحة وبلا مكابرة حين نخطئ .. وكلنا معرض للخطأ والى أن يخونه التعبير .. شكرًا د وفاء"، على حد تعبيره.

اعتذار أراه صريحًا وشجاعًا لأننا في الغالب يصعب علينا أن نعتذر بصراحة وبلا مكابرة حين نخطئ .. وكلنا معرض للخطأ والى أن يخونه التعبير .. شكرًا د وفاء https://t.co/dxVCFlCMrE

وفيما يلي بعض التعليقات ردات على تغريدها:

@WwaaffaaA @70sul الوطنية وحب الوطن بدون مقابل أنا ولدت على هذه الأرض الطاهره درست من اولى ابتدائي الى الجامعه بدون مقابل ذهبت كثيرا للمستشفى بدون مقابل تربيت على وطني الحبيب وهل أحب سواه وكبرت على أنا فهد وانته فهد وكل سعودي هو فهد حب الوطن غير مشروط وأنا الان لا اعمل ويشهد الله اني افديها

@WwaaffaaA قمة الرقي والحكمة يا دكتورة الإعتذار يُكبرك في قلوبنا أكثر