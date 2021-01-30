بعد تغريدة عمن يكتبون "الوطن خط أحمر" ولا يعملون.. كاتبة سعودية تعتذر وأمير يرد

الشرق الأوسط
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بعد تغريدة عمن يكتبون "الوطن خط أحمر" ولا يعملون.. كاتبة سعودية تعتذر وأمير يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدمت الكاتبة السعودية، وفاء الرشيد، اعتذارها وحذفت تغريدة اعتُبرت "مسيئة" عمن يكتبون "الوطن خط أحمر" على صفحاتهم على موقع تويتر، ما اعتبره الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، "شجاعة".

وجاءت رسالة الاعتذار من الرشيد بعد تغريدة قالت فيها: "يكتب البايو الوطن خطر أحمر وهو بالبيت نايم بلا شغل ولا مشغلة وبالليل في الاستراحة يناقش مباراة الفيصل مع التعاون! عالة على أهله والوطن"، حسب قولها.

تسببت هذه التغريدة بردود فعل غاضبة من عدد من المغردين الذين هاجموها بشراسة، لترد قائلة: "غردت تغريده و وجدت ردود فعل مستنكرة لمحتواها.ويعلم الله أنني لم أكن أقصد ما فهم منها ولا الإساءة لأحد، خانني التعبير بلا مكابرة ولم أوفق في صياغتها.وأعتذر لمن اعتقد أني اسأت إليه فهو ليس من طبعي أن اسيء لأحد و لا أجد في اعتذاري هذا شيء اخجل منه.. وقد حذفتها بناء على ما سبق ذكره"، حسب قولها.

ورد بن مساعد على هذه التغريدة قائلا: "اعتذار أراه صريحًا وشجاعًا لأننا في الغالب يصعب علينا أن نعتذر بصراحة وبلا مكابرة حين نخطئ .. وكلنا معرض للخطأ والى أن يخونه التعبير .. شكرًا د وفاء"، على حد تعبيره.

وفيما يلي بعض التعليقات ردات على تغريدها:

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