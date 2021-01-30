دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دخلت تركيا على خط لبنان في ظل المواجهات التي تشهدها البلاد بين المتظاهرين وقوى الأمن في مدينة طرابلس، عبر إبداء استعدادها لترميم المباني المتضررة نتيجة هذه الاشتباكات منها مبنى يعود للعهد العثماني في المدينة.

وقال السفير التركي لدى لبنان خلال لقاء جمعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إن بلاده على استعداد لترميم مبان حكومية في طرابلس، وفق ما نقلته قناة TRT الرسمية التركية.

وأكد هاكان تشاكل أن من بين المباني التي أبدت تركيا استعدادها لترميمها، مبنى البلدية الذي يعود للعهد للعثماني والذي تضرر بفعل المواجهات التي شهدتها المدينة.

وأبدى السفير التركي استعداد بلاده تقديم مساعدات للعائلات المتضررة والأكثر فقرا في البلاد، وفقا للقناة التركية.

وكانت قد شهدت مدينة طرابلس اشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن على مدار الأيام الماضية، وقد أقدم بعض المحتجين على إحراق مبنى البلدية، كما شهدت المواجهات تدخل عناصر وآلأيات عسكرية تابعة للجيش اللبناني.