نشر الأحد ، 31 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنح الجنسية، يتيح منحها وجواز السفر لفئات جديدة، نستعرض في هذا الخبر الشروط التي توافرها للحصول على الجنسية الإماراتية بموجب التعديل المعلن عنه السبت.

وشملت التعديلات فئات المستثمرين والأطباء والمتخصصين في بعض المجالات والموهوبين والفنانين.

ونشرت وكالة أنباء الإمارات الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين بالحصول على الجنسية والتي نستعرضها فيما يلي:

- يجب على المستثمر أن يمتلك عقارا في الدولة.

- يتوجب على الأطباء والمتخصصين التخصص في مجال أو مجالات علمية وأن يكون مساهما بإجراء دراسات وأبحاث ذات قيمة علمية في مجال تخصصه، ولا تقل خبرته العملية عن 10 عشرة سنوات، إلى جانب حصوله على عضوية في منظمة مرموقة في مجال تخصصه.

- يتوجب على الفرد من فئة العلماء أن يكون باحثاً ناشطاً في مجال خبرته في جامعة أو مركز بحثي أو في القطاع الخاص، وأن لا تقل خبرته العملية عن 10 عشرة سنوات في ذات المجال، وأن تكون لديه إسهامات في المجال العلمي كالفوز بجائزة علمية مرموقة، أو تأمين تمويل كبير لبحثه خلال /10/ عشرة سنوات سابقة، وحصوله على رسالة توصية من مؤسسات علمية معترف بها في الدولة.

- يتوجب على الفرد من فئة أصحاب المواهب، حصول المخترع براءة اختراع أو أكثر معتمدة من وزارة الاقتصاد أو من أية جهة عالمية، معترف بها تمثل قيمة مضافة لاقتصاد الدولة، ورسالة توصية من وزارة الاقتصاد.

- يتوجب على الفرد من فئة الفنانين والمثقفين والموهوبين أن يكون من الرواد في مجالات ذات أولوية للدولة كالثقافة والفن والمواهب، وأن يكون حاصلاً على جائزة عالمية أو أكثر في مجال تخصصه ورسالة توصية من الجهات الحكومية المختصة في هذه المجالات في الدولة.