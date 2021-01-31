نشر الأحد ، 31 يناير / كانون الثاني 2021

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت قطر، الأحد، أنها ستمنح قطاع غزة 360 مليون دولار للإنفاق على مدى عام كامل اعتبارًا من يناير/كانون الثاني الجاري، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وجاءت هذه المساعدة بتوجيهات من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكتبت وكالة الأنباء القطرية، في تغريدة عبر تويتر: "وجه سمو الأمير بتخصيص منحة مالية لقطاع غزة بمبلغ 360 مليون دولار على مدى عام كامل ابتداء من يناير/كانون الثاني 2021. وتأتي المنحة في إطار استمرار دولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر في غزة".

وأضافت الوكالة أن "هذه المنحة ستدفع رواتب الموظفين وتقدم مساعدات مالية للأسر المحتاجة وتدير محطات كهرباء للحد من تدهور الأوضاع الإنسانية وصعوبة الأوضاع المعيشية في القطاع".