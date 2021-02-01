شخصيات عربية فازت بجائزة نوبل خلال السنوات الماضية.. إليكم من هم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يصادف اليوم 1 فبراير/شباط الموعد النهائي لتقديم ترشيحات جائزة نوبل لعام 2021، وسيتم اختيار الفائز في أكتوبر/تشرين الأول، مع حفل توزيع الجوائز المقرر في 10 ديسمبر/كانون الأول، وهي ذكرى وفاة ألفريد نوبل.

مُنحت جائزة نوبل للسلام 101 مرة إلى 135 من الحائزين عليها ما بين عامي 1901 و2020(Nobleprize)، ومنذ بدء توزيع جوائز نوبل في عام 1901 في مجالات السلام والأدب والاقتصاد والطب والكيمياء والفيزياء، حصلت الدول العربية على 8 جوائز، 6 منها في السلام، وواحدة في الأدب، وواحدة في الكيمياء، ولم يحصل أي عربي على جائزة في الاقتصاد أو الطب أو الفيزياء.

وحصلت مصر على النصيب الأكبر من الجوائز بإجمالي 4 جوائز، بينما كانت إسرائيل شريكا في جائزة السلام التي حصل عليها الرئيس المصري الراحل أنور السادات والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وتتكون الجائزة من ميدالية ودبلوم شخصي وجائزة نقدية تعادل قيمتها حوالي 916 ألف دولار أمريكي اعتباراً من أكتوبر 2019. إليكم نظرة على قائمة الشخصيات العربية الفائزة بجائزة نوبل حتى الآن.