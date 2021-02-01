وصفت نفسها بـ"وطن الإنسانية".. إسرائيل تقدم 2000 جرعة من لقاح مودرنا للسلطة الفلسطينية

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
وصفت نفسها بـ"وطن الإنسانية".. إسرائيل تقدم 2000 جرعة من لقاح مودرنا للسلطة الفلسطينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت إسرائيل تقديم 2000 جرعة من لقاح "مودرنا" الأمريكي، الإثنين، للسلطة الفلسطينية مطلقة على نفسها اسم "وطن الإنسانية".

ونشرت صفحة "إسرائيل في الخليج" الرسمية على موقع تويتر تغريدة قالت فيها: "اسرائيل وطن الانسانية: نقلت إسرائيل صباح اليوم 2000 جرعة تطعيم ضد كورونا من انتاج شركة "موديرنا" إلى السلطة الفلسطينية"، حسب قولها.

من جانبها، كتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر (إسرائيل بالعربية): "نقلت إسرائيل 2000 جرعة تطعيم ضد الكورونا من انتاج شركة "موديرنا" مخصصة لاستخدام الطواقم الطبية في السلطة الفلسطينية".

وتابعت الوزارة قائلة في التغريدة نفسها: "هذه هي الدفعة الاولى من أصل 5000 جرعة تطعيم سيتم نقلها من اسرائيل الى الجهاز الصحي الفلسطيني . نتمنى تمام الصحة للجميع"، حسب تعبيرها.

بالمقابل، لم يصدر تعليق رسمي من جانب السلطة الفلسطينية على هذه الخطوة الإسرائيلية على الموقع الرسمي للوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا).

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.