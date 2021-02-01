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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت إسرائيل تقديم 2000 جرعة من لقاح "مودرنا" الأمريكي، الإثنين، للسلطة الفلسطينية مطلقة على نفسها اسم "وطن الإنسانية".

ونشرت صفحة "إسرائيل في الخليج" الرسمية على موقع تويتر تغريدة قالت فيها: "اسرائيل وطن الانسانية: نقلت إسرائيل صباح اليوم 2000 جرعة تطعيم ضد كورونا من انتاج شركة "موديرنا" إلى السلطة الفلسطينية"، حسب قولها.

اسرائيل وطن الانسانية: نقلت إسرائيل صباح اليوم 2000 جرعة تطعيم ضد #كورونا من انتاج شركة "موديرنا" إلى السلطة الفلسطينية. https://t.co/f35CUDu3BJ

من جانبها، كتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر (إسرائيل بالعربية): "نقلت إسرائيل 2000 جرعة تطعيم ضد الكورونا من انتاج شركة "موديرنا" مخصصة لاستخدام الطواقم الطبية في السلطة الفلسطينية".

وتابعت الوزارة قائلة في التغريدة نفسها: "هذه هي الدفعة الاولى من أصل 5000 جرعة تطعيم سيتم نقلها من اسرائيل الى الجهاز الصحي الفلسطيني . نتمنى تمام الصحة للجميع"، حسب تعبيرها.

نقلت إسرائيل 2000 جرعة تطعيم ضد الكورونا من انتاج شركة "موديرنا" مخصصة لاستخدام الطواقم الطبية في السلطة الفلسطينية. هذه هي الدفعة الاولى من أصل 5000 جرعة تطعيم سيتم نقلها من اسرائيل الى الجهاز الصحي الفلسطيني. نتمنى تمام الصحة للجميع. @CogatArabic https://t.co/uQxDLaITDw

بالمقابل، لم يصدر تعليق رسمي من جانب السلطة الفلسطينية على هذه الخطوة الإسرائيلية على الموقع الرسمي للوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا).