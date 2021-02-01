دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شرطة الرياض، الإثنين، القبض على شخص تحرش بمرتادي الأماكن العامة لفظيا ووثق ذلك بمقطع فيديو نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الأمن العام عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، أن شرطة الرياض ألقت القبض على شخص تحرش بمرتادي الأماكن العامة مستخدما إيحاءات خادشة.

وكشفت الشرطة أن المتهم وثق جريمته عبر مقطع فيديو نشره عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها أحالته للنيابة العامة.

ونوه الأمن العام إلى أن ما فعله الجاني يعتبر جريمة وفق نظامي جريمة التحرش ومكافحة جرائم المعلومات.

وأشار الأمن العام إلى أن المتهم في العقد الثاني من العمر لافتة إلى أنها نجحت بتحديد هويته والقبض عليه.