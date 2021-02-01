"توكلنا" يتصدر تويتر في السعودية.. ومخاوف من موجة جديدة لفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تصدر وسم تطبيق "توكلنا" موقع تويتر في السعودية، إذ دعا العديد من الإعلاميين والمغردين المجتمع السعودي لتحميل التطبيق المخصص للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأتت هذه الدعوات بعد تحذير وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، من إمكانية تشديد الإجراءات المتعلقة بمواجهة الجائحة خوفا من موجة جديدة.

ودعا الإعلامي، وليد الفراج، المجتمع السعودي إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتدابير الاحترازية لمنع إصابتهم بالفيروس وحثهم على تحميل تطبيق "توكلنا".

📌.. بصراحة مافينا شده على حجر ثاني ، يالربع تباعدوا وخففوا الاجتماعات .. اللي فلت من الموجه الاولى ، لا يفقد عزيز في الثانية ، الله يحفظنا جميعا ومن نحب 🙏👍 حمل تطبيق #توكلنا بتحتاجه كثير الفترة الجاية . @SaudiMOH @TawakkalnaApp https://t.co/iUetkXKete

وقال أحد المغردين: "البعض يروح يسوي مسحه و يخالط المفترض في تطبيق توكلنا يقوموا بتفعيل خاصية ان الشخص ينتظر النتيجة حتى يمنع من دخول الاسواق و الاماكن العامة و ايضا يمنح اجازة مرضية الى حين صدور النتيجة اتمنى تفعيلها"، حسب قوله.

وعلق مغرد آخر على القضية نفسها قائلا: "أتمنى من لم يحمل هالتطبيق يمنع من الدخول لأي مكان وهناك تهاون من البعض في لبس الكمامة والتباعد ونرى هناك مناسبات اجتماعية لاتطبق فيها الاجراءات الاحترازيةومناسبات من حضورها أشخاص محسوبين كمسئولين للأسف ويضربون هالتعليمات والتوجيهات عرض الحائط بالتزامنا جميعا حماية لصحتنا"، على حد تعبيره.