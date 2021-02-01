دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إدارة الرئيس جو بايدن تراجع العلاقات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية، كما حذر من أن إيران قد تكون "على بعد أسابيع" من امتلاك القدرة على إنتاج مواد انشطارية كافية لصنع سلاح نووي.

وقال بلينكن، في مقابلة مع شبكة NBC الإخبارية تم نشر مقتطفات منها، الاثنين، إن "إدارة بايدن تراجع علاقة الولايات المتحدة بالسعودية للتأكد من أنها تتماشى مع المصالح والقيم الأمريكية".

ووصف بلينكن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 بأنه "عمل مشين ضد صحفي ومقيم بالولايات المتحدة". وذكرت NBC أن وزير الخارجية الأمريكي رفض إدانة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وحول إيران، ذكرت NBC أن بلينكن حذر من أن طهران اقتربت من أن تكون قادرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي، ونسبت إلى بلينكن قوله إن الأمر قد يستغرق "أسابيع" فقط إذا استمرت إيران في رفع القيود المفروضة على الاتفاق النووي.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي إذا فعلت إيران ذلك، ثم العمل مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة على اتفاقية "أطول وأقوى" تشمل قضايا أخرى.