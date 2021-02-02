اللاجئة السعودية رهف القنون تنتقد فرض الحجاب على النساء: "جسدي خياري"

رهف القنون بلقائها الأول مع CBC.. ماذا قالت عقب وصولها كندا؟

كيف كانت اللحظات الأولى بعد وصول رهف القنون إلى كندا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تساءلت اللاجئة السعدية، رهف القنون، الإثنين، عن سر فرض الحجاب على النساء مؤكدة أن "جسد المرأة اختيار بالنسبة لها".

وكتبت القنون عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "كيف يمكن للحجاب أن يكون اختياريا إذا كنت ستعاقبين بحال عدم ارتدائه؟".

وأضافت اللاجئة السعودية في كندا في التغريدة نفسها: "تجبر ملايين النساء والبنات على ارتداء الحجاب"، حسب قولها.

وختمت القنون تغريدتها بجملة قالت فيها: "جسدي خياري"، وأرفقت التغريدة بأوسمة: "النساء الذين غادرن الإسلام" و"من الحجاب للحرية" و"يوم اللا حجاب" و"حرة من الحجاب"، حسب قولها.

How is hijab a choice if you will be punished if you take it off? Millions of women and girls are forced to wear hijab. My body, my choice! #WomenLeavingIslam #FromHijabToFreedom #NoHijabDay #FreeFromHijab

يذكر أن القنون كانت قد هربت من أهلها المقيمين في الكويت إلى تايلاند وقدمت طلب لجوء إلى كندا وحصلت على هذا الحق لاحقا واتهمت عائلتها بـ"التعنيف الأسري" في يناير/كانون ثاني من عام 2019.