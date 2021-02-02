اللاجئة السعودية رهف القنون تنتقد فرض الحجاب على النساء: "جسدي خياري"

الشرق الأوسط
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اللاجئة السعودية رهف القنون تنتقد فرض الحجاب على النساء: "جسدي خياري"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تساءلت اللاجئة السعدية، رهف القنون،  الإثنين، عن سر فرض الحجاب على النساء مؤكدة أن "جسد المرأة اختيار بالنسبة لها".

وكتبت القنون عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "كيف يمكن للحجاب أن يكون اختياريا إذا كنت ستعاقبين بحال عدم ارتدائه؟".

وأضافت اللاجئة السعودية في كندا في التغريدة نفسها: "تجبر ملايين النساء والبنات على ارتداء الحجاب"، حسب قولها.

وختمت القنون تغريدتها بجملة قالت فيها: "جسدي خياري"، وأرفقت التغريدة بأوسمة: "النساء الذين غادرن الإسلام" و"من الحجاب للحرية" و"يوم اللا حجاب" و"حرة من الحجاب"، حسب قولها.

يذكر أن القنون كانت قد هربت من أهلها المقيمين في الكويت إلى تايلاند وقدمت طلب لجوء إلى كندا وحصلت على هذا الحق لاحقا واتهمت عائلتها بـ"التعنيف الأسري" في يناير/كانون ثاني من عام 2019.

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