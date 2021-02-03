السيسي يستقبل الحريري في القاهرة.. والثاني يكشف ما دار بينهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء اللبناني الملكف، سعد الحريري، وأكد حرص القاهرة على قدرة الدولة اللبنانية وإخراجه من الظروف الصعبة التي يمر بها.

ونشر الحريري عبر صفحته الرسمية على تويتر تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالسيسي وقال عنه: " اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد استقباله اليوم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في القاهرة، حرص مصر على الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول ولإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حاليا من خلال قيام كافة القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية"، حسب قوله.

اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد استقباله اليوم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في القاهرة، حرص #مصر على الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول ولإخراج #لبنان من الحالة التي يعاني منها حاليا من خلال قيام كافة القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية، (١/٦) https://t.co/yXlsxu5jMM

وتبابع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف قائلا: "كما شدد على تسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني".

وعبر الحريري عن "اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة".

ووأعرب رئيس الوزراء المكلف: "عن التقدير للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، خاصةً من خلال تقديم كافة أشكال العون والمساعدات للبنان في أعقاب تداعيات حادث مرفأ بيروت كذلك كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل".

وأشاد الحريري بما وصفها "التجربة المصرية" التي قال إنها "مبنية على أولوية النجاح الاقتصادي والتنموي"، واعتبر أنها "نموذجا يحتذى بها في المنطقة".

وأشاد رئيس الوزراء اللبناني بجهود مصر لدعم لبنان على جميع الأصعدة في ظل التحديات الصعبة التي يواجهها هذا البلد.