فيديو رفع علم قطر في سفارتها بالسعودية يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه للحظة رفع العلم القطري في محيط السفارة القطرية في السعودية، الامر الذي أثار تفاعلا.

فيديو | رفع علم دولة قطر على مبنى سفارة دولة قطر بالرياض https://t.co/0FWch45z4S

ونشرت مقطع الفيديو عدد من وسائل الإعلام المحلية، منها صحيفة الشرق القطرية.

ويذكر أن الدول الأطراف في الأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر من جهة أخرى قد توصلوا إلى اتفاق لحل الأزمة في قمة دول مجلس التعاون الخليجي الأخيرة في العلا بالسعودية.

تطرق وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في القمة الخليجية الـ41 في العلا في المملكة العربية السعودية، وما ورد فيه.

وكان الشيخ محمد بن عبدالرحمن، وزير الخارجية القطري قد عقّب على التوصل للحل الخليجي بمقابلة على قناة الجزيرة القطرية، حيث قال: "لو ننظر للأزمة لرأينا أنها آذت كثيرا مجلس التعاون والعمل الجماعي في مجلس التعاون وكانت وضع استثنائي خلال الـ3 سنوات ونصف الماضية، ولا شك بأن الحل هو انتصار لمجلس التعاون وانتصار للجميع وجميع الشعوب بالمنطقة.."

وتابع قائلا: "طبيعة الحل هو اتفاق على مبادئ أساسية لتجاوز الخلاف الحالي ولتكون هذه القواعد قواعد حوكمة لعلاقات الدول في المستقبل، الأساسيات التي تحدث عنها بيان العلا الذي تم توقيعه هي الأساسيات بالاتفاق وهي عبارة عن أساسيات واضحة بعدم المساس بسيادة أي دولة من الدول الأطراف وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لهذه الدول والتعاون فيما يهدد الأمن الوطني بالدول بالإضافة إلى التعاون في شؤون مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية ونعتقد أن هذه المبادئ الأساسية هي مبادئ متفق عليها بين كافة الدول.."

وأضاف: "لم يتم الاتفاق على نشر هذا البيان الموقع ولكن كما ذكرت لك هو هذه المبادئ الأساسية.. هو ليس اتفاق سري هو بيان ليس سري لكن لم يتم التطرق إلى نشره من عدمه فقط هذه هي المسألة.. القواعد المحددة لهذا البيان هي قواعد عامة وذكرتها لك وتم أيضا ذكرها في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السعودي.. طبعا نشره من عدمه لم يتم الحديث حوله ولكن لا أعرف مدى اهتمام الدول الأخرى أيضا في نشر هذا البيان.."